[VIDEO] Estudio de expertos: ¿Cuánto cuesta la propuesta constitucional?

Debate constitucional al que se suma un nuevo elemento... ¿Cuánto costaría la propuesta de la Convención Constitucional? Es lo que buscó responder un grupo de destacados economistas, con un estudio que estuvo a cargo de el ex ministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés, el ex pdte del Banco Central Rodrigo Vergara, el ex superintendente de Pensiones Guillermo Larraín y la académica Claudia Martinez, del instituto de Economia de la PUC.