[VIDEO] Cómo va la Constituyente: Más de mil indicaciones en votación del reglamento

"Cómo avanza la convención constituyente". Rodrigo Rojas Vade se tomó todas las portadas y las discusiones de pasillos. ¿Qué espacios se abren con la renuncia del convencional de la ex lista del pueblo? jurídicamente no tiene ningún impacto. Primero, porque la renuncia no está contemplada para el cargo de convencionales y segundo, pues el mecanismo de reemplazo tampoco está definido.