[VIDEO] Críticas desde el oficialismo: Piden al Gobierno fin de errores no forzados

Política

[VIDEO] Críticas desde el oficialismo: Piden al Gobierno fin de errores no forzados

viernes 5, agosto 2022 21:06 Hrs





La disculpas del ministro Giorgio Jackson por sus críticas a las generaciones políticas anteriores no fue un episodio aislado esta semana. Los ministros Siches y Grau también dieron explicaciones por lo que en el oficialismo califican como errores no forzados. Problema que no es nuevo en el Gobierno y que desde los partidos piden terminar.