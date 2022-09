"Quéjense": Polémica por dichos de directora de Dideco de Curanilahue tras triunfo del Rechazo

La funcionaria cuestionó que vecinos y vecinas enviaran cartas "mendigando justicia social" siendo que, a su juicio, en el Plebiscito podrían haber "mejorado la base de todo". "No podemos ayudar a quien no entiende cómo ser ayudado", manifestó.

Controversia se ha generado debido a las publicaciones de la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Curanilahue, Alondra Jarpa, quien puso en duda la entrega de ayudas sociales a los vecinos y vecinas que "mendigaban justicia social" a través de cartas siendo que se había registrado el triunfo del Rechazo en el Plebiscito.

A través de su cuenta de Instagram, la funcionaria publicó una suerte de "reflexión" en la que mostró "mi cara cuando comienzo a leer cartas de los vecinos y vecinas mendigando justicia social y pienso que hace dos días pudieron haber mejorado la base de todo . Esto está tan mal".

"Pero no podemos ayudar a quien no entiende cómo ser ayudado... Quéjense no más , de todo lo malo de su vida", dijo en otra publicación.

Tras conocerse sus palabras, en otra intervención en redes sociales apuntó que "asumo toda la responsabilidad de cada una de mis palabras. Y sí, es triste estar en un puesto tan importante, leer cada una de las demandas de una comunidad y saber que las ayudas son tan limitadas y que sólo son momentáneas porque el trabajo para mejorar las condiciones dignas y todos se demora mucho más tiempo".

"Sobre todo ahora cuando la democracia decidió no dar un importante paso, pero deseo con toda la esperanza de que siquiera algunos de ellos, de esos anhelos y derechos mínimos, se concreten algún día y pronto", complementó.

"Había pasado demasiado desapercibida ya. Tenía que llegar mi momento", cerró.