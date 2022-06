Por qué se invitó a Jadue y Chanfreau al cierre de la Convención

Por Ex-Ante COMPARTIR



jueves 30, junio 2022 9:59 Hrs

Tal como el 4 de julio de 2021, cuando se realizó la ceremonia inaugural de la Convención, el acto de entrega del texto constitucional se ha tensionado en las últimas horas. Los convencionales se increparon unos a otros por la invitación del alcalde de Recoleta, un crítico del acuerdo del 15-N, y del ex vocero de la ACES, quien boicoteó la PSU en 2009 y funó a convencionales del FA. En el PS cuestionaron que en el acto estén figuras asociadas a la izquierda más dura y no los ex Mandatarios.