Rojas Vade frena su regreso: Lo que hay tras el repudio de la izquierda y su pelea con el Senado

El posible regreso del convencional sacudió a la izquierda. Para algunos, su voto podía dañar severamente la imagen de la constituyente y empañar resoluciones en la recta final de la asamblea, cuyo desenlace está íntimamente vinculado al gobierno de Boric. Este martes, 24 horas de anunciar que hoy retomaría su labor en la Convención, Rojas Vade infirmó que no pisará la Convención hasta que el Congreso resuelva su situación. A continuación la trama de un conflicto que se arrastra desde hace meses.

Telón de fondo. La semana pasada, a partir de un acuerdo político, la izquierda negoció poner fin del Senado y dejar a la Cámara de Diputados como el único órgano con facultades legislativas. La situación generó un hondo conflicto entre senadores y convencionales, amenazando incluso a Boric con un clima hostil en la Cámara Alta.

El sorpresivo anuncio de Rojas Vade de que regresará este martes a la Convención, luego de haber dicho en septiembre que la abandonaría, tras revelarse su falso cáncer, abrió otro conflicto entre el Senado y el bloque de izquierda de la constituyente, que teme un golpe en la línea de flotación de la asamblea en la recta final de su trabajo. La mesa de la Convención, de hecho, apuntó directamente al Congreso por no haber aprobado un proyecto de ley para cesar en sus funciones al convencional.

La decisión del convencional sacudió a la izquierda, donde la mesa salió a condenar su regreso. Para algunos, su voto podía dañar severamente la imagen de la constituyente y empañar resoluciones en la recta final de la asamblea, cuyo desenlace está íntimamente vinculado al gobierno de Boric.

De ahí que el Frente Amplio, a través de los convencionales Jaime Bassa, Beatriz Sánchez y Constanza Schönhaut, repudió su regreso. Lo mismo la ex Lista del Pueblo, el colectivo por el cual Rojas Vade lanzó su candidatura, el Colectivo Socialista y los Movimientos Sociales Constituyentes, entre otros.

Una de los capítulos más devastadores de la constituyente, que se ha estabilizado tras el triunfo de Boric en segunda vuelta, apunta precisamente al caso Rojas Vade. Su regreso, para la izquierda, era simplemente inviable.

“Esperaré a ver qué pasa en el Congreso antes de volver a la Convención”. En entrevista con The Clinic, Rojas Vade puso freno a la decisión de regresar este martes a la constituyente. Y solo indicó que si el Congreso no resuelve su salida y reemplazo volverá a la constituyente.

“Anuncié que volvería a la Convención porque no podía renunciar, pero ahora la situación cambia, así que esperaré a ver qué pasa en el Congreso antes de volver a la Convención. No retomaré siempre y cuando el proyecto siga avanzando con la celeridad que amerita garantizarles a todas y todos los vecinos del distrito 13 resguardar el pleno derecho que tienen a ser representados”.

“Si no se aprueba atenderé a mi obligación de representar a mis electores”, añadió.

¿Qué cambió el escenario? “Nada ha causado tanto daño a la Convención como lo del convencional Rojas Vade, su retorno aumenta ese daño”, escribió este lunes Fernando Atria (FA), sumándose a la condena transversal que tuvo en toda la izquierda el regreso de Rojas Vade.

Incluso, a propósito de una reunión que sostuvo el lunes con la mesa de la constituyente, el futuro ministro Giorgio Jackson (Segpres) anunció que gobierno de Boric pondrá discusión inmediata al proyecto para permitir la cesación del cargo de Rojas Vade.

Y la presidenta del Senado, Ximena Rincón, indicó que este miércoles el tema estará en tabla la Cámara Alta.

Originalmente, Rojas Vade tenía planificado participar vía Zoom de la sesión del pleno de la Convención de este martes, que votará las reformas al reglamento para lograr una tramitación más eficiente de las normas constitucionales.

La historia del conflicto: El 21 de septiembre ingresó un proyecto de ley en el Senado. Se trataba de poder establecer un mecanismo de renuncia y de reemplazo de un convencional, un aspecto que no estaba regulado por ley.

El proyecto se mantuvo durante más de dos meses en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

En diciembre fue discutido en la sala del Senado. La sesión duró 20 minutos y no había el quórum necesario en el caso de que se votara la iniciativa. Finalmente, la discusión en general quedó pendiente.

El proyecto de ley, presentado por los senadores Rincón (DC) , Carlos Bianchi (IND), Francisco Huenchumilla (DC), Carlos Montes (PS) y David Sandoval (UDI), busca que convencionales puedan renunciar y ser reemplazados. En este caso, quien podría convertirse en el reemplazo de Rojas Vade es Andrés Cuevas, cercano al ex integrante de la Lista del Pueblo.

El primer obstáculo. Al ser una reforma constitucional, el senador Álvaro Elizalde (PS) ha dicho que desde el oficialismo podrían no estar los votos suficientes para establecer un método de reemplazo, pero sí una mayoría para que se efectúe la renuncia.

Por lo mismo, propuso dividir el artículo nuevo en dos. Vale decir, uno que estipule la renuncia y otro, el reemplazo de un convencional.

“Se va a instalar de que el Congreso no ha querido resolver este problema. Los medios de comunicación están constantemente preguntando qué es lo que pasa con un convencional que ha renunciado pero que no puede renunciar, que sigue cobrando la dieta. Y esos han sido factores de controversia que van a acompañar a la Convención por mucho tiempo mientras no se regule”, dijo el también presidente del PS.

La postura del oficialismo. Durante el trámite de la ley en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Gobierno, realizada el 26 de octubre, la senadora Luz Ebenspeguer (UDI) y Manuel José Ossandón (RN), votaron en contra de la reforma constitucional.

En su argumento, de acuerdo a lo que aparece en el informe que emanó la comisión al pleno, Ebensperguer señaló: “Difícilmente es posible idear un sistema que realmente interprete la soberanía del pueblo que ha elegido a los convencionales para establecer su reemplazo, pues el tiempo para legislar sobre la materia ya pasó, por lo que reiteró que innovar ahora no es positivo”.

Ossandón planteó que votaría en contra porque “se vulnera la soberanía popular, además que no existen vacíos a este respecto en la actual normativa”.

El punto de partida. A una parte del oficialismo le disgusta la fórmula de reemplazo de los convencionales. Y no solo porque, en el caso de Rojas Vade, provenga de la ex Lista del Pueblo. Se esgrime que no se está de acuerdo con establecer una reforma para un caso específico y que la Convención se rige bajo la Constitución actual -la que no puede saltarse bajo ninguna circunstancia- que no contempla ni renuncias ni reemplazos en la constituyente.