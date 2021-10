Corte Suprema revoca fallo y declara admisible recurso contra la mesa de la Convención

El recurso presentado por constituyentes de derecha acusa de supuestos vicios en la votación del reglamento general del órgano.

Este jueves, la Corte Suprema resolvió a favor del recurso de protección que fue presentado por un grupo de Constituyentes en contra de la mesa directiva de la Convención Constitucional, a la que acusaron de censura, en medio del proceso de discusión del reglamento de la instancia.

Tras la votación del reglamento general del órgano encargado de escribir una nueva Constitución, los constituyentes de derecha cuestionaron que estas normas que fueron aprobadas en general con el quorum de mayoría simple y no con el de 2/3 que establece la reforma constitucional.

"Esto es una señal esperanzadora para la minoría a la cual pertenecemos en este proceso constituyente y donde nos hemos sentido absolutamente 'invisibilizado'. No hemos sido considerados en nuestra opinión y nuestro voto no vale nada. No todo está perdido. Ha prevalecido la justicia. Muy buena señal", aseguró Margarita Letelier, convencional de Vamos por Chile.

Cabe recordar que, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción judicial. Sin embargo, el máximo tribunal del pais determinó lo contrario, revocando dicha decisión.

Mientras tanto, Martín Arrau opinó que es "una señal correcta que la justicia nos haya escuchado y la Corte Suprema haya revertido la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. Nadie está por sobre el orden institucional, y la Corte Suprema así lo ha establecido".

"Esta es una buena señal porque da cuenta que la Convención no es intocable, y que ante las vulneraciones de las garantías fundamentales de los propios Convencionales Constituyentes es posible presentar acciones que den cuenta de estas vulneraciones. Además, esto servirá para dejar evidencia judicial de todas las irregularidades que se comentan dentro de la Convención", agregó.