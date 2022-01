Bachelet por proceso constituyente: "No me atrevería a adjudicarme ninguna maternidad"

"Tanto la elección de Boric como la Convención Constitucional constituyen para la gente la esperanza de que se podrán hacer cambios en áreas que se sienten muy injustas", señaló la ex Presidenta.

La ex Presidenta y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, descartó atribuirse una suerte de "maternidad" en el actual proceso constituyente que inició el país tras el triunfo la opción Apruebo en el plebiscito.

Bachelet llegó al país el 12 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año con su familia y participar de las elecciones presidenciales, oportunidad donde entregó su apoyo al Presidente electo Gabriel Boric.

Consultada por El Mercurio sobre si sentía alguna maternidad respecto al proceso constituyente, Bachelet lo descartó de plano. "Maternidad yo no me atrevería a decir porque creo que este proceso, de esta manera, surgió del movimiento social", explicó.

"La gente llegó a la convicción de que no basta muchas veces con cambiar leyes, sino que uno requiere una Constitución que pueda ser mejor garantía de sus derechos. Yo no me atrevería a adjudicarme ninguna maternidad a ese respecto", recalcó la ex Mandataria.

Agencia Uno Lee También > Bachelet visita Convención Constitucional y entrega consejo: "Comuniquen más lo que hacen"

A propósito del proceso, la Alta Comisionada señaló estar esperanzada. "Creo que la Convención Constitucional da esperanza y la gente lo que necesita en la vida es tener esperanza de que puede haber un mejor futuro", afirmó.

"Tengo la impresión que tanto la elección de (Gabriel) Boric como la Convención Constitucional constituyen para la gente la esperanza de que se podrán hacer cambios en áreas que se sienten muy injustas y por muchos años", sentenció la ex Mandataria.