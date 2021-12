Bachelet visita Convención Constitucional y entrega consejo: "Comuniquen más lo que hacen"

La ex mandataria expuso ante la Comisión de Sistema Político del órgano constituyente, y recalcó que "es clave que la gente sepa que la Constituyente está funcionando".

La ex Presidenta de la República y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llegó hasta el edificio del ex Congreso para participar de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional.

Luego de su exposición ante la instancia, la ex mandataria realizó un punto de prensa donde dio a conocer sus impresiones sobre el proceso constituyente y sobre los principales desafíos que deberá enfrentar.

Al respecto, señaló que "una de las tareas más desafiantes que tendrá la convención será, a mi juicio, dar coherencia y un sentido unitario a la Constitución. Creo que sería un error pensar que basta con reunir lo más reciente, la vanguardia de la discusión constitucional si ello termina siendo un agregado de elementos fragmentados sin relación entre ellos".

"También sería un grave error dejar de escuchar los anhelos de la población. De allí a mi juicio, la importancia de dedicar los esfuerzos necesarios a elevar un conjunto sistemático y orgánico de normas que den respuestas al Chile de hoy", sostuvo.

En esa misma línea, subrayó que "el gran desafío es tener una constitución que pueda rescatar lo que la gente requiere y anhela (...) ustedes van a tener que hacer harta pedagogía".

"Yo haría dos recomendaciones. Lo primero, comuniquen más lo que hacen. Yo no sé si la gente sabe lo que están haciendo y si sienten que están teniendo resultados, que están avanzando. Comuniquen mejor, quizás aún no pueden comunicar porque no tienen acuerdos sustantivos, pero creo que es clave que la gente sepa que la Constituyente está funcionando, que está aportando", sentenció.

Finalmente, recalcó que "yo creo que hay que volver a hacer educación cívica en los colegios porque creo que la gente tiene que aprender y los jóvenes tienen que aprender porque ellos quieren participar".

Puedes ver la intervención completa de Bachelet a continuación: