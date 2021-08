Bassa por aprobación de reglamento en la CC: "Debiera estar terminado antes del 10 de septiembre"

En diálogo con Tele13 Radio, el vicepresidente del organismo fue consultado por la eventual instalación del debate sobre solicitar una prórroga y afirmó tajante que es "absolutamente prematuro".

El vicepresidente de la mesa de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, dijo que durante las "próximas semanas" se aprobará e implementará el reglamento del órgano y se dará curso a las comisiones permanentes que trabajarán en el contenido de la nueva propuesta de Constitución.

“Soy de los que cree que está contra el tiempo desde el primer día. Esta es la séptima semana de trabajo de un total de 52”, reconoció en diálogo con Tele13 Radio, afirmando que "por distintas razones no nos damos cuenta de cómo va pasando el tiempo".

"En las próximas semanas vamos a aprobar e implementar el reglamento y empezarán a trabajar las comisiones permanentes, que trabajan contenido. Sería razonable pensar que el primer periodo de instalación va a tardar entre 10 y 12 semanas”, apuntó.

En esa línea, sostuvo que "la Constituyente echó a andar la máquina que permite cumplir el mandato de redactar una nueva Constitución. En un mes sin tener reglas previas logramos establecer comisiones provisorias, procedimientos, competencias e integrantes".

"Si durante el primer mes la constituyente fue capaz de hacer eso (…) yo creo que es razonable que en un año lo podemos hacer con la constitución en su conjunto", comentó Jaime Bassa.

Por lo pronto, dijo que se estableció que el trabajo inicial de las comisiones debería terminar el 28 de agosto y que lo que generen sea entregado a la comisión de Reglamento, la que ordenará las normas y las entregará al pleno para su deliberación y votación.

“Me atrevería a decir que ese proceso debiera estar terminado antes del 10 de septiembre ”, comentó el convencional.

"Creo que va bien la Constituyente. Se ha logrado un cierto punto de inercia institucional, donde la institución funciona y lleva sus procedimientos adelante con independencia de la voluntad de sus autoridades", agregó.

Al ser consultado si se podría instalar desde ya la discusión sobre ampliar el plazo para poder redactar la carta magna, es decir, solicitar una prórroga, Jaime Bassa dijo tajante que es "absolutamente prematuro".

Controversia en la comisión de Derechos Humanos

El vicepresidente de la Convención Constitucional abordó, además, la polémica desatada en la comisión de Derechos Humanos por la presencia en la instancia del ex almirante de la Armada y ex edecán del dictador Augusto Pinochet, Jorge Arancibia.

“En la comisión de Derechos Humos se puso en evidencia uno de los conflictos más sensibles que le dan forma a nuestra convivencia social, que no hemos logrado cerrar del todo”, afirmó Bassa.

"El conflicto se desplegó de buena manera, de forma respetuosa, pero tajante. Las posiciones fueron marcadas con mucha claridad y autoridad, pero también con mucho respeto", indicó.

En ese sentido, aseguró que la controversia "se resolvió incluso por la propia vía institucional, porque finalmente Jorge Arancibia asistió a las sesiones de la comisión Marco General de Derechos Humanos y no asistió a la de No Repetición, Verdad Histórica y Verdad, Justicia y Reparación".

"No hubo que hacer ninguna concesión especial por ninguna de las dos partes", aclaró y recalcó que no era partidario del veto. "Los constituyentes somos todas y todos iguales por el tipo de mandato que hemos recibido (...) no hay comisiones más importantes que otras y no debiera haber en el futuro", agregó en esa línea.

"La pregunta es qué impacto tiene, ante el riesgo de revictimización, exponer a víctimas de violaciones a Derechos Humanos con quien eventualmente pudo haber sido participante en lo que ellos sufrieron”, añadió manifestando que esa es la verdadera pregunta de fondo tras el conflicto.