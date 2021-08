Jorge Arancibia permanecerá en comisión de DDHH de la Convención sin participar de audiencias

La coordinación de la instancia propuso que el constituyente solo participe de las instancias de la subcomisión de marco general que él integra y no en la de verdad histórica.

Este lunes en la tarde se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente.

La instancia generó gran atención por dos hechos en particular: la exclusión del constituyente Jorge Arancibia de las audiencias públicas de la comisión y la eventual exclusión de cuatro fundaciones que solicitaron exponer ante el comité.

Finalmente, ambas diferencias fueron resueltas. La coordinadora Manuela Royo sugirió que Arancibia permaneciera en la comisión siempre y cuando participe solamente de su subcomisión, de marco general sin asistir a las exposiciones de familiares y de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que ocurrirán en la subcomisión de verdad histórica.

El representante de Vamos por Chile aceptó las condiciones, y señaló respecto a su subcomisión que "ahí me enmarco y ahí me voy a mover, y ahí voy a estar. Para que no quede ninguna duda al respecto. Esa es mi posición y no tengan ninguna preocupación que yo no cumpla mi compromiso".

Previamente, Arancibia había defendido su permanencia en el comité al señalar que "yo del corazón les pido que hagamos lo mejor posible para tener un Chile mejor, un Chile más grande, en el que terminemos con estas estructuras y estos sentimientos. Yo los quiero y quiero trabajar con ustedes, y me gustaría que se me pagara con la misma moneda".

Los principales reparos contra Arancibia decían relación con su rol como edecán de Augusto Pinochet. Algunos constituyentes señalaban que la presencia de Arancibia podría revictimizar a los sobrevivientes que fueran a exponer en la instancia.

De forma paralela, la comisión decidió aprobar la participación de Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana, Confamilia Chile y Cuide Chile, con la precaución que pongan límites a discursos de odio y negacionistas por parte de los expositores.