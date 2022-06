Boric llama a "reconocer el aporte de quienes nos antecedieron" tras carta de Lagos a la Convención

El Presidente se refirió a la carta que envió el ex mandatario al órgano constituyente pidiendo que no lo invitaran a la ceremonia de entrega del borrador constitucional y aseguró que su mensaje "solo enaltece el trabajo que ha venido realizando".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la carta que envió el ex Presidente Ricardo Lagos a la mesa de la Convención Constitucional.

Esto se produjo luego que trascendiera que la mesa del órgano constituyente no había invitado a los ex Presidentes a la ceremonia oficial de presentación del borrador constitucional.

En este contexto, el ex mandatario envió la misiva pidiendo que no lo invitaran y que privilegiaran a gente que no había podido ser parte del proceso.

Sobre este punto, Boric señaló escuetamente que "me voy a juntar con él. Me parece que es muy bueno que se reconozca el aporte que todos quienes nos antecedieron han hecho para que lleguemos a este momento".

"Y lo que dice el ex Presidente Ricardo Lagos en su carta respecto a los aportes que hizo, además, para el proceso, solo enaltece el trabajo que ha venido realizando", sentenció.

La controversia se generó luego que el órgano constituyente desistiera de extender invitaciones a los ex mandatarios y acusara motivos de aforo sanitario.

No obstante aquello, ayer la mesa acordó enviar las invitaciones a los ex jefes de gobierno, luego que el propio Lagos desestimara participar en la ceremonia,