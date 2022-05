Boric y constituyentes: "No se puede meter a todos en el mismo saco por las tonteras de algunos"

El Presidente recalcó que hay cosas que no le agradan de la Convención, pero aclaró que no espera un "príncipe azul", o sea, que la nueva Constitución sea "el reflejo ante el espejo de todos mis deseos".

El Presidente Gabriel Boric se refirió al desarrollo de la Convención Constitucional en medio del aumento en la opción Rechazo que se ha registrado en las últimas semanas en algunas encuestas.

Al respecto, en conversación con Radio Cooperativa, al mandatario se le preguntó si creía que los cuestionamientos no eran tanto al texto sino que al proceso y a las polémicas de algunos constituyentes.

Nicolás Núñez, convencional del FRVS

Entre otros, se ejemplificó con Rodrigo Rojas Vade, con el caso de Nicolás Núñez, que se estaba duchando durante una sesión de la Convención, o la constituyente Elsa Labraña, que afirmó realizar sahumerios en el ex Congreso.

Sobre este punto, Boric señaló que "acá hay un problema grande cuando se trata de decir que el proceso son esos ejemplos. Por supuesto que empañan al resto, pero esos ejemplos no son el proceso. Entonces no se puede decir que Rojas Vade o el tipo Núñez o la señora de las energías son representativos del total del trabajo que han realizado los convencionales, porque a mí me consta cuánto han trabajado los convencionales para poder tratar de sacar esto adelante".

"Entonces yo no acepto que a la Convención se meta a todos en el mismo saco por las tonteras que han hecho un par de convencionales que han pisado palitos o que han cometido fraudes a la fé pública como en el caso de Rojas Vade", añadió el Presidente.

Del mismo modo, recalcó que "la Convención es mucho más que eso, ha realizado un trabajo mucho más serio que eso y yo, desde ese punto de vista, defiendo el trabajo de la Convención".

"¿Hay cosas que no me gustan? Por supuesto. ¿Hay cosas que haría de otra manera? Por supuesto. Pero yo no espero de la Convención un ' príncipe azul ', la Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos", subrayó.

A su vez, indicó que "hay algunos que dicen 'no me gusta esta norma' y, por lo tanto, todo el proceso no vale. O que no le gustan las actitudes de convencionales y que por eso todo el proceso no vale".

Cuestionamientos a la "Clase política"

Por otra parte, en torno a las críticas al proceso constituyente, el Presidente Boric también cuestionó a los políticos que se habían opuesto a las discusiones constitucionales.

"El problema que tenemos es que se ha pretendido que, en un año, se salden prácticamente todas las deudas de los sectores excluidos en el debate de la constituyente, y la clase política , de la cual yo soy parte, tiene que hacerse cargo que durante mucho tiempo taponeó cualquier tipo de cambio". aseguró.

En esa misma línea, ejemplificó que "cuando el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante el primer mes del gobierno del Presidente Piñera dijo que hay cosas que no iban a cambiar, como la Constitución, y todos los empresarios lo aplaudieron en la Enade, terminaron boicoteando cualquier tipo de proceso de cambio".

"Que la elite política no se haga la desentendida y ahora tenga una visión crítica de la constituyente y dicen 'oh, esto es todo lo malo que nos podría haber sucedido' cuando fueron ellos mismos los que generaron que llegáramos a esta situación", sentenció el mandatario.

Borrador de la Constitución: "Lo que hay hasta ahora va a ser mejor que lo que tenemos"

Del mismo modo, Boric descartó algunas críticas que se han realizado al hecho que no se haya logrado acuerdo, por ejemplo, en la Comisión de Medioambiente de la Convención. Además, defendió los artículos que están en el borrador final.

De esta forma, señaló que "uno debe discutir esas cosas. Las instituciones, y los 2/3 que algunos tanto defendimos , están haciendo su trabajo. Que ideas que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de la Convención y seguramente que de parte importante de Chile, no son deseables tener en la Constitución, no pasen".

"Me parece que hay un sesgo en cuanto al trato de la Convención, donde se le sube el volumen a debates que efectivamente pueden no ser mayoritarios y por lo mismo se rechazan, pero cuando se logra un consenso que es adecuado o razonable, como con el Banco Central, como con los principios básicos constitucionales, finalmente nadie dice nada", recalcó el jefe de Estado.

Sobre este punto, además recalcó que "yo tengo la convicción más profunda que la Constitución actual está totalmente desfondada. Y creo que ese es un consenso transversal en la sociedad chilena. Yo, por lo que he visto del texto final, la nueva Constitución y lo que hay hasta ahora va a ser mejor que lo que tenemos".

"Mi opción personal, es que tengamos una nueva Constitución el 4 de septiembre. Yo espero que esto se resuelva y el 4 de septiembre tengamos una nueva Constitución para Chile emanada de un proceso democrático, difícil, donde se discuten cuestiones complejas", concluyó Boric.