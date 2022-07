Cierre de la Convención: ¿Quiénes están invitados a la ceremonia?

El Presidente Gabriel Boric, los constituyentes y otras altas autoridades del país integrarán la ceremonia en el salón de honor del Senado el 4 de julio.

Este 4 de julio de 2022 , la Convención Constitucional se disolverá, para lo cual habrá una ceremonia en el salón de honor del Senado.

A dicha instancia acudirán diversas autoridades, los 154 convencionales, el Presidente Gabriel Boric y otros invitados.

Agencia Uno - Cortes de tránsito Lee También > Revisa los desvíos y cortes de tránsito por la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional

El listado de invitados no ha estado exento de polémica, dado que en una primera instancia no se había contemplado invitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Sin embargo, eso se resolvió formulando una invitación formal a los ex mandatarios, quienes -en su totalidad- declinaron a acudir a la ceremonia .

A continuación la lista de invitados oficiales a la ceremonia. Adicionalmente, los convencionales tenían derecho a invitar de manera personal a quienes ellos eligieran, pero estas invitaciones serían para estar en un toldo y no en el salón de honor.

Revisa el listado de invitados:

Álvaro Elizalde , presidente del Senado

, presidente del Senado Juan Eduardo Fuentes , presidente de la Corte Suprema

, presidente de la Corte Suprema Raúl Soto , presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados

, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Eduardo Frei , ex Presidente

, ex Presidente Ricardo Lagos , ex Presidente

, ex Presidente Michelle Bachelet , ex Presidenta

, ex Presidenta Sebastián Piñera , ex Presidente

, ex Presidente Cristián Letelier , presidente del Tribunal Constitucional

, presidente del Tribunal Constitucional Jorge Bermúdez , contralor general de la República

, contralor general de la República Jorge Abbott , fiscal nacional

, fiscal nacional Rossana María Costa , presidenta del Banco Central

, presidenta del Banco Central Carmen Gloria Valladares , secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones

, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones Andrés Tagle , presidente del consejo directivo del Servel

, presidente del consejo directivo del Servel Carlos Mora , defensor nacional

, defensor nacional Patricia Muñoz , defensora de la niñez

, defensora de la niñez Sergio Micco , director del INDH

, director del INDH Francisco Leturia , presidente del Consejo para la Transparencia

, presidente del Consejo para la Transparencia Izkia Siches , ministra del Interior

, ministra del Interior Giorgio Jackson , ministro Secretario General del a Presidencia

, ministro Secretario General del a Presidencia Macarena Lobos , subsecretaria General de la Presidencia

, subsecretaria General de la Presidencia Matías Cox , secretario ejecutivo de la Unidad de Secretaría Administrativa

, secretario ejecutivo de la Unidad de Secretaría Administrativa Miguel Landeros , secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados

, secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados Raúl Guzmán , secretario general del Senado

, secretario general del Senado Osvaldo Corrales , presidente del CUECH y rector de la Universidad de Valparaíso

, presidente del CUECH y rector de la Universidad de Valparaíso Patricio Vallespín , presidente de la asociación nacional de gobernadores y gobernadoras regionales

, presidente de la asociación nacional de gobernadores y gobernadoras regionales Carlos Cuadrado , presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades

, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Gustavo Alessandri , presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile

, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile Emma de Ramón , Archivo Nacional

, Archivo Nacional Representante de los consejeros de la Conadi.