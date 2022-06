Polémico cierre de la Convención Constitucional: Los argumentos de los ex Presidentes para restarse

Mientras Sebastián Piñera acusó una "forma confusa y contradictoria" en las invitaciones a los ex mandatarios, Ricardo Lagos pidió ceder su puesto a personas que no han podido participar en el proceso.

El 4 de julio, la Convención Constitucional vivirá uno de sus hitos más importantes. Luego de un año exacto de funcionamiento, el órgano se dispondrá a hacer entrega del borrador final de la propuesta de nueva Constitución.

En las semanas previas a la culminación del proceso, se generó una nueva controversia al interior del órgano constituyente, en relación a la participación de los ex Presidentes de la República en la instancia.

Ex Presidenta Michelle Bachelet

¿Cómo se generó la situación y cuáles han sido los argumentos de los ex mandatarios para restarse de la ceremonia? En T13.cl te lo contamos.

Problemas de aforo

"Esta lista no incluye a ex autoridades ni a ex Presidentes ". De esta forma, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, entregó detalles de la cantidad de personas que estarían en la sesión donde se hará la entrega del borrador final que será plebiscitado.

El pasado 10 de junio, Domínguez detalló que el aforo sólo permite que entre 35 a 40 personas sean invitadas al Salón de Honor, por lo que no se podría extender la invitación a los ex mandatarios.

Los dichos de Domínguez generaron una réplica casi inmediata. Políticos de casi todos los sectores criticaron el hecho y apuntaron a un desaire del órgano constituyente.

Los motivos de los ex mandatarios

Si bien el 16 de junio la mesa de la Convención reculó y decidió que finalmente sí invitaría a los ex Presidentes, ese mismo día, algunas horas antes, Ricardo Lagos envió una carta a la mesa de la Convención.

En su misiva, Lagos detalló todas sus intervenciones al interior de las comisiones de trabajo de la Convención y pidió ceder su lugar para que otras personas puedan participar de la ceremonia.

Posteriormente, se sumó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien envió una concisa carta a la directiva: "Si bien agradezco su invitación a la Sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré".

Quien se extendió más fue Sebastián Piñera. A través de una carta dirigida a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, realizó una serie de críticas a la invitación e hizo un llamado a que la Constitución no sea motivo de "desunión".

Piñera planteó que "la inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos".

A su vez, señaló que no asistirá y aseguró que "la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país".

La última en restarse de la ceremonia fue la ex Presidenta Michelle Bachelet. Si bien ella no se ha comunicado ni ha profundizado en los motivos de su ausencia, desde su fundación, Horizonte Ciudadano, comunicaron que no podrá asistir por "topes en su agenda" como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.