Pueblo Constituyente: Ex Lista del Pueblo confirma que Rojas Vade ya no pertenece al colectivo

Los integrantes firmaron una carta donde señalan que se enteraron en los últimos días de la situación médica de su ex compañero e indicaron que no reemplazarán su vacante en la vicepresidencia de la mesa.

Los 17 miembros de Pueblo Constituyente, ex integrantes de la Lista del Pueblo al interior de la Convención Constitucional, dieron a conocer un comunicado en el que se refieren a la situación de Rodrigo Rojas Vade.

El constituyente admitió que no tenía cáncer, tal como lo había sostenido durante su campaña política y mientras integraba la Convención.

Al respecto, sus ex compañeros firmaron en el texto en el que se indica que "no teníamos ningún tipo de antecedentes ni dudamos jamás respecto de la situación médica de Rodrigo. Al igual que todo Chile, nos enteramos recién el fin de semana pasado que su diagnóstico médico no era cáncer".

"Rechazamos y rechazaremos todo actuar distinto a estos ejes, de cualquier constituyente, incluso si pertenece a nuestro colectivo, como lo acontecido en esta oportunidad, por lo que Rodrigo ya no pertenece a este espacio" , agregaron los constituyentes.

Del mismo modo, afirmaron que "los hechos que se le imputan a Rodrigo son graves, no tendremos dobles discursos ni relativizaremos el tema. Lo realizado por él puso en jaque la fe pública, la validación y trabajo de la Convención y de cada uno de sus integrantes, incluyéndonos".

"Hemos acordado no proceder al reemplazo del cargo vacante de vicepresidencia que deja la renuncia de Rodrigo, decisión que reevaluaremos tras la aprobación final del Reglamento General, que se realizará prontamente", sentenciaron los integrantes de la agrupación.