Convención: Comité de Ética dicta primera sanción contra Arturo Zúñiga por dichos ofensivos

Al constituyente se le aplicará una multa del 2% de su dieta por los dichos contra su par, Marcos Barraza (PC) durante una sesión de pleno.

El Comité de Ética de la Convención Constitucional dictó su primera sanción contra un constituyente luego de su instauración.

Se trata del constituyente Arturo Zúñiga (UDI) quien fue acusado de realizar dichos ofensivos contra uno de sus pares.

El castigo se dictaminó debido a los dichos de Zúñiga contra Marcos Barraza (PC) durante un pleno en agosto pasado.

Ese día, el ex subsecretario de Redes Asistenciales, señaló que "lo que usted hace Sr. Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista . Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido que se retracte".

En la sentencia se indica que "este comité lamenta la falta de cooperación del convencional Zúñiga en el proceso de investigación, la que de acuerdo al Reglamento de Ética de la Cámara es un agravante. Este agravante conduce a incrementar la sanción pecuniaria que se pronunciará, desde un 1% a un 2% de su dieta convencional".

Finalmente, el Comité resuelve "por unanimidad de los asistentes aplicar la sanción establecida en la letra a) del artículo 347 del Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados, es decir, se llama al orden al convencional Arturo Zúñiga Jory, y se aplica una multa única, consistente en un 2% de su dieta convencional".

Al respecto, la denunciante, la constituyente Bárbara Sepúlveda (PC) sostuvo que "estoy satisfecha con la medida que ha tomado el comité de ética. Es importante que se llame al orden a los convencionales, más allá de la multa que se aplique".

"Estamos en momentos deliberativos muy importantes y creemos que esos debates se van a tener que dar en un espacio de convivencia muy plural, muy diversa, pero que tiene que hacerse con respeto", añadió.

Finalmente, afirmó que "son normas mínimas de convivencia que queremos resguardar y, por lo tanto, creemos que es muy importante que los convencionales tomen conciencia de lo que significa convivir en un espacio democrático".

