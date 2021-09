Convención: Constituyentes de Pueblos Originarios llaman a "reevaluar el rol de la mesa"

Luego que la sesión en la que se estaba discutiendo el reglamento interno fuera abruptamente suspendida, los representantes criticaron a la testera por definir que algunas normas del reglamento de participación y consulta indígena debían ser aprobadas por un quórum de 2/3.

Siguen las repercusiones luego que la sesión del pleno de la Convención Constitucional fuera abruptamente interrumpida en medio de la discusión del reglamento interno .

Un grupo de constituyentes de Pueblos Originarios increparon duramente a la mesa dirigida por Elisa Loncon y Jaime Bassa por determinar que algunas normas del reglamento de participación y consulta indígena debían aprobarse por un quórum de 2/3.

Luego del intercambio de palabras, los representantes realizaron un punto de prensa en el que presentaron sus descargos.

Al respecto, la constituyente del Pueblo Aymará, Isabella Mamani, afirmó que "la Convención es la que tiene que tomar esta decisión, de cómo se tiene que votar y si se separa o no. Y nosotros, los Pueblos Originarios que estamos acá presentes, no estamos de acuerdo con que se cercene el reglamento de consulta y participación indígena".

Consultada sobre el rol de Loncon, Mamani señaló que "siento que tiene que ser más fuerte. Si Bassa o el secretario se están tomando atribuciones que no les corresponde, nuestra presidenta también tiene que pararlos".

Por su parte, Margarita Vargas, representante kawésqar, sostuvo que "hoy día estábamos pidiendo la palabra en el pleno. No se nos permitió dar la palabra y se apagaron los micrófonos. Tuvimos que vernos forzados en ir al pleno a parar este proceso. Me parece una falta de responsabilidad y seriedad".