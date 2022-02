Convención: Quinteros zanja controversia por quórum y afirma que informes se votarán con 2/3

La presidenta del órgano constituyente desestimó que se siguiera debatiendo sobre el quórum y señaló que "respetaremos la decisión de acuerdo al reglamento que nos hemos otorgado".

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, abordó durante el pleno de esta tarde la solicitud realizada por un grupo de convencionales de revisar una interpretación de la mesa en relación a la votación de normas en el pleno .

Este grupo cuestionó la interpretación de la mesa relacionada con la votación de los informes emanados desde las comisiones temáticas, los que deben ser tramitados durante estos días. Si bien no pedían revisar el quórum de 2/3 para la votación en particular, señalaban que no estaba claro que dicho quórum también operara para los informes.

Si bien la mesa de la Convención rechazó dicha impugnación, hoy volvió a ser tema dentro del pleno. Aunque se esperaba empezar a debatir el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, las primeras intervenciones decían relación con el quórum para aprobar dichos informes.

Luego de casi dos horas de debate , la propia Quinteros intervino y zanjó la controversia, señalando que se respetará el actual reglamento.

"Pasamos casi tres meses en una primera etapa dotándonos de un reglamento que nos permitiera trabajar con un marco claro de acción. Somos muy respetuosos de ese trabajo que hemos hecho desde la mesa directiva y en especial de esta presidenta", señaló la presidenta del órgano constituyente.

Junto con citar artículos del reglamento que instan a respetar las normas, Quinteros señaló que "consideramos que las discrepancias son legítimas, comprendemos que esta interpretación no satisface todas las lecturas de este pleno y lamentamos profundamente que sea así".

"Sin embargo los ocho integrantes asumimos este desafío y función de interpretar estas normas con un espíritu de transparencia y de eficacia. Es así que hemos trabajado esta propuesta y, por lo tanto, respetaremos la decisión de acuerdo al reglamento que nos hemos otorgado", sentenció.