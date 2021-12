Convencional y ex vocera de Kast pide a Boric "no abandonar a víctimas de La Araucanía"

Hurtado publicó en su cuenta de Instagram el video donde habla con Boric aprovechando su visita a la Convención durante la mañana de este martes.

Ruth Hurtado, integrante de la Convención Constitucional y ex vocera de la campaña de José Antonio Kast, le pidió al presidente electo Gabriel Boric que "no abandone a las víctimas de La Araucanía".

Hurtado publicó en su cuenta de Instagram el video donde habla con Boric aprovechando su visita a la Convención, durante la mañana de este martes, tras recibir la invitación de la Presidenta Elisa Loncon.

Junto con eso, Hurtado invitó a Boric a la región "porque quiero pedirte profundamente que no dejes abandonadas a las víctimas de La Araucanía. Yo sé que tu has tenido una mirada distinta, pero en todo lo que yo pueda colaborar (...) yo a disposición".

"A mi me interesa mucho mi región y que no quede abandonada. Necesitamos trabajar por la paz y el progreso. Hoy día en Arauco hubo 27 casas quedadas y eso no puede seguir pasando", le contó la convencional al Mandatario electo.

Boric se mostró dispuesto a recibir todas las miradas en relación a la macrozona sur. "Vamos a avanzar pasito a pasito para encontrarnos en la paz", señaló Boric.