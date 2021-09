Rojas Vade vuelve a hablar de su falso cáncer: "No soy delincuente, soy alguien que se equivocó"

El constituyente emitió una declaración pública tras reconocer que fingió tener cáncer. En el texto dice que no ha cometido delitos y no habla de renunciar a la Convención, pero sí reconoció un error. Además, ofreció disculpas y dijo que dirá cuál es la enfermedad que padece cuando esté en condiciones..

El constituyente Rodrigo Rojas Vade emitió una declaración pública este jueves, en la que se refirió a su mentira por haber dicho que padecía de cáncer. Allí ofreció disculpas a la gente, aunque aseguró no ser "un delincuente", mientras su caso es investigado por la fiscalía.

"Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy", dijo Rojas Vade.

"Tan pronto esté en condiciones de salud que me lo permitan, podré contarles lo que he padecido por años. Sobre el miedo, la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud", agregó.

Rojas Vade, tal como lo hizo el día en que se conoció la noticia, ofreció disculpas a los electores, aunque no habló de renunciar a la Convención Constitucional. Lo que sí dijo era que se referiría a su verdadera enfermedad, una vez que sus condiciones físicas se lo permitieran.

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por mi conducta, especialmente a quienes padecen cáncer, a organizaciones de pacientes y sus familias. Fue un error grave informar que el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es el correcto", expresó.

"Aclararé los hechos, entregando todos los antecedentes que acreditan mi condición de salud y que demuestran que no he cometido ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos", añadió.

El constituyente electo por la Lista del Pueblo reconoció hace una semana que había mentido con su diagnóstico médico y confesó no padecer cáncer, pese a que se hizo conocido públicamente por su supuesta "lucha contra el cáncer" durante las movilizaciones del estallido social.

El caso incluso llegó a la justicia, ya que la mesa directiva de la Convención Constitucional denunció a Rojas Vade ante la fiscalía, para que se investigue su declaración de Intereses y Patrimonios, en la que asegura tener una deduda en un banco por el tratamiento contra el cáncer.