Rodrigo Rojas Vade presenta licencia por 15 días ante la Convención Constitucional

El constituyente se había ausentado de la instancia desde que admitiera que no tenía cáncer.

El constituyente Rodrigo Rojas Vade presentó una licencia de 15 días ante la Convención Constitucional, luego que revelara que no tiene cáncer.

El documento fue presentado ante el secretario de la Convención, John Smok, y entró en vigencia a contar de este 9 de septiembre.

Se generaron una serie de repercusiones luego que Rojas Vade admitiera que no tiene cáncer, sino que una enfermedad distinta.

La mesa de la Convención Constituyente realizó una denuncia ante el Ministerio Público debido a que el constituyente, en su declaración de patrimonio, detalló una deuda de $27 millones por un tratamiento oncológico.

Por dicho motivo, tanto la presidenta Elisa Loncon, como el vicepresidente Jaime Bassa, prestaron declaración en calidad de testigos ante personal de la Policía de Investigaciones.

A su vez, los ex integrantes de la Lista del Pueblo, ahora agrupados en Pueblo Constituyente, indicaron que Rojas no seguirá participando en la orgánica y que no reemplazarán su cupo en la vicepresidencia adjunta de la mesa.

