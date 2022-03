"¡Déjate de hacer el ridículo!": El tenso momento entre Teresa Marinovic y Bessy Gallardo

Luego que Marinovic rebatiera los argumentos de Gallardo sobre desigualdades de género, esta última le señaló que "como tienes un marido que tiene plata, entonces muy probablemente no se te han negado esas cosas”.

En medio de la votación de normas al interior del pleno de la Convención Constitucional, han ocurrido momentos complejos entre algunos miembros del órgano constituyente.

Tal es el caso de Bessy Gallardo, quien vivió un duro encontrón con su par, Teresa Marinovic, en medio de la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención.

Gallardo se encontraba exponiendo sobre desigualdades de género y sobre el hecho que hay bancos que niegan créditos a mujeres, que a algunas niñas se les dice que algunas carreras no son para ellas.

Marinovic la interpeló y le consultó en qué bancos le prohíben dar créditos a las mujeres. y le indicó que "no sé si estamos viviendo en otra parte, usted viene llegando de Afganistán o qué, pero yo no he visto bancos que prohíban créditos ni carreras que estén prohibidas ni nada por el estilo”.

Ante esta pregunta, Gallardo encaró en duros términos a su par: “¿Si vengo llegando de Afganistán? No, fíjate Teresa, no vengo llegando de Afganistán. No lo conozco. Ahora, claro, entiendo que como tienes un marido que tiene plata , entonces muy probablemente no se te han negado esas cosas”.

“Ahora, si quieres exponer la cuenta bancaria de tu marido no tengo ningún problema flaca, en serio. De verdad, porque a ti te gusta caricaturizarlo todo, entonces caricaturicemos, pero de cara al país (...) todos sabemos que te has casado dos veces con dos tipos con plata, amiga. Déjate de caricaturizar. ¡Déjate de hacer el ridículo !”, sentenció Bessy Gallardo.

Posteriormente, Marinovic volvió a arremeter a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un clip del momento y escribió: "¿Cuántos "visti-puntos" para Bessy?".

Cuántos "visti-puntos" para Bessy? https://t.co/Pe5giu7skm — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) March 23, 2022