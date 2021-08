[VIDEO] Zúñiga a Barraza en la Convención: "Usted es comunista y quiere empobrecer a la ciudadanía"

El representante del PC acusó al UDI de “obstrucción política”, mientras que Zúñiga respondió visiblemente enojado y lo acusó por ser “comunista”.

Un duro cruce se produjo la tarde de este jueves en plena sesión de la Convención Constitucional. Los constituyentes Arturo Zúñiga (UDI) y Marcos Barraza (Partido Comunista) se hicieron acusaciones cruzadas y todo terminó con gritos del resto del pleno y la intervención del vicepresidente del órgano, Jaime Bassa.

Mientras se discutían métodos de para citar a las distintas sesiones, el constituyente Barraza pidió la palabra y dio su opinión, ejemplificando con Arturo Zúñiga, quien el miércoles no estuvo en una sesión de la Comisión de Ética y pidió que se suspendiera, asegurando que se había avisado de la reunión con 22 horas de anticipación, y no 24 como establece el reglamento.

“Creo que la intención es obstruir y dejar fuera de reglamento la votación que se estaba realizando. Comento esto porque si no establecemos desde el pleno la ampliación de plazos de las comisiones que ya se constituyeron, el día de mañana constituyentes, en este caso de derecha, podrían objetar votaciones”, dijo Barraza.

Agencia Uno Lee También > Muere madre de Elisa Loncon: Convención Constitucional hizo minuto de silencio en su honor

Minutos después, Zúñiga respondió, visiblemente enojado.

“En relación a lo que dijo el señor Barraza, de obstruir, yo quiero comentarle al señor Barraza, por si no lo ha sabido, y se lo puede preguntar a la coordinadora, María Elisa Quintero, que es compañera de usted, que ella sabe perfectamente la razón por la cual yo no asistí, que fue la misma por la cual tuve que ir hace dos semana atrás, que esa una razón médica de mi hijo 6 años, no es una obstrucción política”, explicó Zúñiga.

“Lo que usted hace señor Barraza es un acto de mala fe, es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa, pero no me extraña porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía y acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte”, insistió, subiendo el tono, entre el murmullo del resto de la Convención Constitucional.

Poco antes de que termina su intervención Zúñiga, el vicepresidente Bassa intentó intervenir y pidió orden en la sala.

“En primer lugar tenemos que entender que no podemos descalificarnos de esa manera, en términos personales, hay un mínimo de respeto que debemos resguardar en todos los espacios de trabajo, especialmente en espacios como éste que son espacios de representación de la voluntad popular”, resolvió Bassa.

“Finalmente quisiera responde la intervención de Marcos Barraza en el sentido de que la solicitud va a ser sometida a votación el día martes en el pleno respectivo”, complementó.