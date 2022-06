Atria y ex presidentes en cierre de Convención: “Creo que habría sido mejor que hubieran asistido”

"En su momento dije que la decisión de no invitarlos me parecía una mala decisión de la mesa", aseguró el convencional.

Durante los últimos días los cuatro ex presidentes de la República anunciaron que no asistirán a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional el próximo 4 de julio. La mesa directiva recibió duras críticas por no invitar desde un principio a los ex mandatarios y tener que retractarse posteriormente para cursarles invitaciones a la ceremonia.

“ Creo que habría sido mejor que hubieran asistido , en su momento dije que la decisión de no invitarlos me parecía una mala decisión de la mesa. Por otro lado, también es verdad que toda la discusión que se generó alrededor de la invitación es una discusión que no facilitó que hubieran decidido aceptar la invitación”, señalo el convencional Fernando Atria a CNN Chile este martes.

Además, agregó que, “lamento que no vayan, creo que en todo caso esa decisión es reconducible a una decisión en mi opinión, equivocada de la mesa inicial”.

Asimismo, durante la entrevista Atria comentó que ahora lo importante es que la Convención Constitucional termine su trabajo dentro del plazo y el 4 de julio logré entregar la propuesta de la nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric.

El convencional se refirió a la imagen de la Convención luego de esta polémica y sostuvo que, “ yo no diría que daña la imagen , creo que sí es una discusión que no necesitaba ser, es toda una discusión gratuita. Lo que corresponde ahora es mirar a lo que viene y lo que viene son dos semanas de trabajo final de la Convención y el cierre del proceso el 4 de julio”.

Por último, fue consultado sobre las campañas del apruebo y rechazo, ante esto Atria afirmó que, “Vamos a ver aparecer una serie de especulaciones respecto de qué es lo que podría pasar en el caso de que gane el rechazo, en nombre de esta genérica tercera vía, y yo creo que es algo que lo único que va a hacer es confundir la campaña”.