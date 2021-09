Constituyente Rojas Vade admite que mintió a los votantes y que no tiene cáncer

Uno de los fundadores de La Lista del Pueblo confesó que una de sus banderas de lucha fue una farsa.

El constituyente Rodrigo Rojas Vade confesó que no tiene cáncer y que no sabe si seguirá en la Convención Constituyente tras engañar a votantes, mundo político y su familia.

En entrevista con La Tercera, Rojas afirmó que mintió a las personas que votaron por él. Consultado sobre si pediría disculpas a sus votantes, el representante de la Lista del Pueblo afirmó que "Sí. Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención".

Pero esto no sería todo. El trabajo del citado medio también descubrió más mentiras contadas tanto en la campaña de Rojas como en declaraciones sobre instituciones públicas: ni siquiera figuraba en el sistema público por la supuesta leucemia que sufría.

Junto al reportaje publicado, el constituyente utilizó sus redes sociales para compartir un video y comunicado explicando la situación.

“Buenas tardes a todas, todos y todes, quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, justificó.

"Hoy quiero ser honesto, transparente y hacerme cargo de las consecuencias e implicancias de lo que hice cuando tenia 29 años. Y con la misma honestidad quiero decir que todo mi compromiso, mi lucha por un Chile mejor y por las causas de los más necesitados han sido profundamente honestas y parte fundamental de la persona que hoy soy", añadió.

"Con todo el dolor que me causa esta situación quiero pedirle a todos que nos comprometamos con ser honestos, como lo estoy siendo yo ahora y desde ahí construir los fundamentos para una Nueva Constitución que se funda en los valores de la solidaridad, verdad y el cuidado mutuo", cerró.