Libertad de enseñanza: por qué se generó la controversia entre el gobierno y la convención

La controversia se remonta a fines de agosto, cuando la Comisión de Reglamento rechazó incluir dentro de la discusión de la futura Comisión de Derechos Fundamentales la discusión sobre el deber y el derecho preferente de formar y educar a sus hijos.

En medio de la definición del reglamento de la Convención Constitucional, un mensaje desde el gobierno generó una serie de repercusiones al interior del órgano constituyente.

El Presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que "los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes , al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia".

Las reacciones no se hicieron esperar. A través de la misma red social, el vicepresidente Jaime Bassa respondió: "Sr. Presidente, por favor no desinforme a la ciudadanía. La Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento".

A su vez, la presidenta Elisa Loncon afirmó que "el tema educativo es un gran pilar para la nueva Constitución y vamos a abrir agenda de contenidos y ahí abordaremos todas las materias que tienen que ver con el derecho a la educación. Así que, en ese sentido, creo que no corresponde ese comentario, porque estamos trabajando normativa y no contenido”.

La votación clave

El pasado 26 de agosto, la Comisión de Reglamento votó una indicación propuesta por los constituyentes Marcela Cubillos, Constanza Hube, Rodrigo Álvarez y Ricardo Neumann de Vamos por Chile.

El grupo de representantes buscaba que en la futura Comisión de Derechos Fundamentales se discutiera, entre otros temas, el de la libertad de enseñanza. De esta forma, la indicación que presentaron era para consagrar el derecho a la “libertad de enseñanza, y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

La propia comisión rechazó la sugerencia por 16 votos en contra, 12 a favor y 6 abstenciones. El resultado motivó la molestia al interior de Vamos por Chile, quienes lo calificaron como una "mala señal" para el país.

Quien hizo eco de la situación, un día antes que el Presidente Piñera, fue el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En una entrevista con La Tercera, el secretario de Estado afirmó que "nos preocupa lo que ocurrió en la comisión de reglamento al excluir la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres como elementos a discutir".

"Por supuesto entendemos que esos temas van a estar presentes en la discusión general, pero creo que la señal que se dio al excluirlo de la comisión de reglamento es negativa, porque la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (...) tiene un fuerte amparo en el derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, están muy arraigados en la cultura de los chilenos", sentenció Figueroa.

Luego del tuit de Piñera, Figueroa afirmó, en su cuenta de Twitter, que "la comisión del Reglamento de la Convención rechazó la indicación sobre 'libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos' como tema a tratar por la eventual comisión permanente de derechos fundamentales. Es un tema que debe estar siempre presente".