Con la baja confirmada de los ex Presidentes: La lista de invitados al cierre de la Convención

El Presidente Gabriel Boric, los constituyentes y otras altas autoridades del país integrarán la ceremonia en el salón de honor del Senado el 4 de julio.

Quedan solo días para que se haga la entrega oficial del borrador de nueva Constitución para Chile.

El 4 de julio de 2022 , la Convención Constitucional se disolverá, para lo cual habrá una ceremonia en el salón de honor del Senado.

A dicha instancia acudirán diversas autoridades, los 154 convencionales, el Presidente Gabriel Boric y otros invitados.

Ex Presidentes de la República asisten a La Moneda Polémico cierre de la Convención Constitucional: Los argumentos de los ex Presidentes para restarse

El listado de invitados no ha estado exento de polémica, dado que en una primera instancia no se había contemplado invitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Sin embargo, eso se resolvió formulando una invitación formal a los ex mandatarios, quienes -en su totalidad- declinaron a acudir a la ceremonia .

