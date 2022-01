Loncon en su último discurso al mando de la Convención: "El gobierno fue poco colaborador"

La presidenta saliente del órgano constituyente afirmó que "tuvimos que lidiar con mezquindades del poder constituido" e hizo un llamado al próximo gobierno para "aligerar la carga" del trabajo constituyente.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, realizó su último discurso como máxima autoridad del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

En su último día como presidenta y momentos antes de que se realizara la votación de la nueva mesa, Loncon hizo un balance de su gestión, junto con deslizar críticas al actual gobierno y realizar un llamado al gobierno entrante.

En sus palabras, indicó que "hace seis meses comenzó una extraña historia para los 200 años de Chile, una extraña historia que hoy es verosímil, que hoy es muy real, una historia que de tanto habitarla política y amorosamente ya no es extraña, por el contrario, es factible, llana, realizable: la heterogeneidad de nuestro país puede conversar, dialogar y convivir democráticamente".

En esa misma línea, sostuvo que "a pesar de toda dificultad, esta Convención Constitucional, que es con toda seguridad el órgano institucional más transversal de nuestro sistema político, camina y recorre ideas y territorios".

Del mismo modo, destacó "un hecho que anteriormente hubiese parecido inverosímil: una mujer mapuche puede gobernar una institución que marca los destinos del país. Este es un hecho cultural y político sin precedentes en la historia de nuestra comunidad política, habla de un país paritario y plurinacional que ya da sus primeras luces".

Emplazamientos al gobierno

Posteriormente, Loncon realizó una serie de críticas al "poder constituido", especialmente al gobierno de Sebastián Piñera.

"Ya lo sabemos, todo esto no ha sido fácil. Desafortunadamente, tuvimos que lidiar con mezquindades de parte del poder constituido. A pesar de ser un mandato constitucional, el gobierno saliente poco colaborador , sobre todo en los primeros meses. Vaya que costó. Recuerdo esas tensas reuniones y los avances a pasos de hormiga".

No obstante lo anterior, Loncon realizó un cambio en su discurso, ya que no en su elolución no señaló lo que estaba en su discurso escrito, en el que indicaba que "el gobierno saliente fue un obstáculo".

Del mismo modo, hizo un llamado al próximo gobierno de Gabriel Boric para facilitar el trabajo del órgano constituyente.

"Esperamos contar con el próximo gobierno de Chile para aligerar la carga, para contar con todas las condiciones para el mejor trabajo posible de esta Convención Constitucional. Ellos y ellas se han comprometido, muchas gracias, y también se han comprometido en mantener nuestra plena autonomía, tan necesaria para nuestros calurosos debates democráticos", sostuvo Loncon.