Loncon y encuesta CEP: "Nacimos del salto al torniquete y hemos tenido que saltar otros torniquetes"

La presidenta de la Convención Constitucional destacó las dificultades que ha debido sortear el órgano constituyente en relación al porcentaje de confianza de la ciudadanía en la última medición del Centro de Estudios Públicos.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la medición realizada en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre el órgano constituyente.

De acuerdo a lo informado por el CEP, la Convención obtuvo un 24% de valoración positiva de la ciudadanía, y es superada por otras instituciones como la PDI (36%), las Fuerzas Armadas (30%) y Carabineros (26%).

Agencia Uno Lee También > Elisa Loncon es destacada por revista Time como una de las "100 personas más influyentes de 2021"

Al respecto, Loncon sostuvo que "es un indicador que se muestra a la sociedad donde se mira a las instituciones y efectivamente, a nosotros nos indica que tenemos que superar dificultades".

"Ustedes saben que hemos estado siempre cruzando, y nacimos del salto al torniquete y hemos tenido que saltar otros torniquetes. Y, en ese contexto, indica que tenemos que seguir superando las dificultades", recalcó.

Finalmente, sentenció que "la decisión de la Convención es cumplir con el mandato y la tarea que nos dieron de darle a Chile una nueva Constitución. Y eso lo tenemos muy claro".

Relación con Piñera: "No nos tensiona el mensaje"

La autoridad también se refirió a la relación con el Presidente Sebastián Piñera, luego del tuit en el que él culpaba a los constituyentes de "debilitar gravemente a las familias" por el rechazo a la inclusión en el debate de la libertad de enseñanza.

Sobre este tema, Loncon indicó que "a nosotros no nos tensiona el mensaje. Más bien, nos gusta aclarar que es un mensaje que no correspondía a lo que estábamos haciendo. Había un desconocimiento que no estábamos trabajando los contenidos de la futura Constitución".

"No es un problema para nosotros el tema con el gobierno porque tenemos una buena relación de trabajo. Se han superado los problemas que tuvimos al inicio. Y, en ese plano del cotidiano, del día a día, estamos sobre una agenda de administración y recursos internos. Y eso va bien, y eso, a nosotros, nos tiene conforme", sostuvo.