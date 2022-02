Presidente de Asociación de Bancos califica como "estrafalarias" algunas votaciones de la Convención

José Manuel Mena afirmó que uno de los principales problemas como país que se llegue con un "documento frustrado" al plebiscito de salida.

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, se refirió a las discusiones que se han generado al interior de las comisiones de la Convención Constitucional.

En conversación con Tele13 Radio, Mena fue consultado sobre su visión sobre algunas de las últimas votaciones, entre las que se encuentra la nacionalización de recursos naturales.

Agencia Uno Lee También > Gremios arremeten por avance de nacionalización del cobre en Convención: “Es una barbaridad”

Al respecto, señaló que "no tiene buen norte lo que hemos visto en las últimas dos semanas. Hay medidas estrafalarias como son nacionalizar o estatizar toda la minería. Eso uno lo escuchaba cuando tenía 10 años, en los años 60. Y eso demostró que no tiene ningún futuro".

Del mismo modo, recalcó la falta de discusión sobre "algunos derechos que uno esperaría que estuvieran consagrados, como el derecho a emprender, el derecho del trabajo, la familia como centro de la sociedad. Los tres elementos que he dicho no tienen que ver con una mirada ideológica".

En esa misma línea, destacó que "esto debe ser conducido. Hay personas muy inteligentes en la Convención y espero que puedan generar una discusión adecuada. Pero la señal que en comisiones se voten medidas tan estrafalarias, al final no hay una evaluación del impacto".

Consultado sobre los principales riesgos, señaló que "me parecen más bien slogans, y una discusión no puede estar basada en slogans, sino que en ideas con fundamento y con reflexión. Si no, el principal problema que podemos tener como país es que lleguemos con un documento que sea frustrado respecto de las esperanzas que teníamos en este documento".

"Es muy complejo políticamente que lleguemos con un documento cuya aplicabilidad genere un daño gigantesco legal, sobre todo en un documento que debe ser la base de los próximos 50 años", sentenció.

Revisa la entrevista completa: