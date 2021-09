"Presidente, por favor no desinforme": Bassa responde a Piñera por libertad de enseñanza

El vicepresidente de la Convención Constitucional respondió al mandatario, quien acusó a "una mayoría de constituyentes" de debilitar la familia al no ratificar la libertad de enseñanza en la Comisión de Reglamento.

En medio de la votación de reglamento general de la Convención Constitucional, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al desarrollo del órgano constituyente, especialmente en lo relacionado con la libertad de enseñanza .

A fines de agosto, la Comisión de Reglamento rechazó que la libertad de enseñanza sea tratada por la futura comisión de Derechos Fundamentales. No obstante, aún no se zanja la discusión de fondo en relación a este derecho, la que debería ocurrir dentro de las de normas constitucionales.

Durante la discusión de esta jornada, el mandatario escribió, a través de su cuenta de Twitter, que "los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia".

Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que "entendemos que esos temas van a estar presentes en la discusión general, pero creo que la señal que se dio al excluirlo de la comisión de Reglamento es negativa, porque la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, son derechos fundamentales que han estado siempre consagrados en nuestra legislación".

La alusión de Piñera tuvo réplica al interior de la Convención. El vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, respondió a la autoridad a través de la red social y sentenció "Sr. Presidente, por favor no desinforme a la ciudadanía . La Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento".

Chahin y Hube: "El temario no es taxativo"

Otros constituyentes también respondieron al mandatario. Fuad Chahin (DC) afirmó que "la primera autoridad de la República, que es el Presidente, debe ser quien más cuidado tenga en esto. Y lamentablemente, es quien ha dado inicio a la temporada de aprovechamiento político, distorsionando lo que ocurre en la Convención para tratar de sacar una pequeña ventaja".

"Es una irresponsabilidad del Presidente porque eso no se ha discutido en la Convención. Las comisiones tienen temáticas que no son taxativas, que están abiertas y por lo tanto está la libertad de todos los constituyentes y de la ciudadanía de presentar cualquier iniciativa al debate de la Constitución", sentenció.

Por su parte, Constanza Hube (UDI) sostuvo que "el Presidente se refiere a una indicación que presentamos en la Comisión de Reglamento para que se incluyera dentro del temario. Simplemente que se discutiera la libertad de enseñanza. Es una indicación que vamos a reponer".

"Efectivamente, es un temario que no es taxativo y no es vinculante, pero existía dentro de los temarios una serie de otros derechos, pero no están las libertades", añadió.