Rodrigo Rojas Vade oficializa su renuncia a la Convención Constitucional

El ex constituyente oficializó su salida del órgano constituyente luego que se publicara en el Diario Oficial la reforma constitucional que permitía la renuncia de los integrantes de la Convención. Acá puedes revisar su carta de renuncia.

Rodrigo Rojas Vade dio a conocer que realizó su renuncia oficial a la Convención Constitucional, seis meses después que presentara su dimisión de forma verbal al órgano.

El hecho se dio a conocer luego que este viernes se publicara en el Diario Oficial la reforma constitucional que norma la renuncia de integrantes del órgano constituyente.

"Tal como lo expresé públicamente en septiembre de 2020, decidí renunciar a mi cargo luego de reconocer que mi estado de salud no se originaba en un cáncer sino que en otras enfermedades, e informé que dejaría de trabajar en la Convención hasta que se me permitiese renunciar formalmente", dice la carta.

"La causal de renuncia no es simplemente tener una enfermedad grave, sino que debe atenderse al efecto que ésta tiene para el ejercicio del cargo: debe impedir su desempeño. Mi estado de salud actual es el mismo que tenía mientras realicé mis funciones como miembro de la Convención, por lo que no me impidió el ejercicio del cargo", agrega.

Rojas Vade reconoció en el documento que no tuvo cáncer, pero detalló una larga lista de procedimientos médicos que tuvo y que tiene también en poder el Ministerio Público, que investiga al ahora exconstituyente.

“Debo señalar que entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber dicho que tenía esa enfermedad. Tuve miedo y vergüenza, fue un error muy grave y estoy pagando las consecuencias. Mostré a todo el país mi situación de salud con un diagnóstico distinto, mucho antes de que fuera candidato a convencional, y solo se organizó la rifa cuando me quedé sin trabajo”, expresó.

“Mi gravísimo error y el daño que causé ya no afectarán el trabajo de la Convención ni servirán para la campaña política de quienes quieren mantener un sistema injusto, contra el que miles se alzaron a partir del 18 de octubre de 2019”, añadió.

La publicación se produce luego que el Congreso despachara la modificación legal, ya que previamente no existía un mecanismo que permitiera la renuncia.

Por su parte, Rojas Vade renunció en septiembre pasado, luego que revelara que no estaba diagnosticado con cáncer, tal como lo había afirmado durante su campaña para convertirse en constituyente.

Por dicho motivo, y tras renunciar, la mesa de la Convención liderada por Elisa Loncon lo denunció por una eventual irregularidad en su declaración de patrimonio , debido a que reportó deudas por un tratamiento oncológico.

Debido a esto, se abrió una causa penal en su contra, por lo que tuvo que asistir a declarar a dependencias de la Policía de Investigaciones en calidad de imputado.