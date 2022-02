Rojas Vade: "Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retornar a mis funciones"

En su video enfatizó diciendo que el voto de las y los vecinos del distrito por el cual salió electo "es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile".

El aún convencional Rodrigo Rojas Vade publicó un video en su cuenta de Instagram donde se refirió a su falso diagnóstico de cáncer y a una posible reincorporación a la Convención Constitucional.

Rojas Vade dejó la Convención pero siguió recibiendo su dieta, dado que en el organismo no existe una norma de expulsión. Su salida se materializó luego que se conociera que su diagnóstico de cáncer era falso.

"Si no se me permite renunciar estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", aseguró en un video.

En ese sentido, Rojas Vade enfatizó diciendo que el voto de las y los vecinos del distrito por el cual salió electo "es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile".

En su video, Rojas Vade también asegura que nunca se consideró "un ícono del estallido, siempre sostuve que era un manifestante más de la revuelta popular porque detrás de un año de resistencia a guata pelada, con la cabeza descubierta, mirando de frente a los fusiles (...) entre todo eso encontré uno de los lugares más hermosos que he conocido".

"Sé que cometí un error gigante que causó daño y desilusión en mucha gente. Debí salir a protestar con un cartel inmenso que dijera 'fui diagnosticado con sífilis, gastroenteritis aguda febril, enterocolitis (...) pero no pude, me ganó la vergüenza, me ganó el miedo", recalcó.