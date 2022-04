Kaiser anuncia "resistencia pacífica" contra nueva Constitución en concentración por el rechazo

“Nosotros vamos a resistir pacíficamente a la nueva Constitución, lo que implica no trabajar, hacer paros", aseguró el diputado Johannes Kaiser.

Durante la jornada de este sábado, un grupo de personas se congregó para manifestarse por la opción del rechazo en el Plebiscito de salida.

El próximo 4 de septiembre se desarrollará el Plebiscito de salida, en que todos los chilenos y chilenas podrán votar si aprueban o rechazan la propuesta de Carta Magna de la Convención Constitucional.

Entre 250 y 300 personas llegaron hasta la Plaza Pedro de Valdivia a la proclamada “ Primera gran manifestación y marcha por el rechazo por Chile”.

Uno de los representantes del movimiento, el diputado republicano Johannes Kaiser, declaró en el lugar que “si la Constitución no respeta los derechos ciudadanos y humanos nosotros no estamos obligados a obedecer una Constitución que no los respete”.

“Nosotros vamos a resistir pacíficamente a la nueva Constitución, lo que implica no trabajar, hacer paros , todo aquello que ustedes consideran que es legítimo en un país libre para resistirse”, agregó.