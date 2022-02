Warnken y Amarillos por Chile: "Este no es un grupito de la élite que defiende cuotas de poder"

En relación a las normas aprobadas por la Convención Constituyente, el académico además señaló que "un juez no puede tener sesgos ni machistas ni feministas".

El académico y periodista Cristián Warnken se refirió a la conformación del movimiento "Amarillos por Chile", el que se dio a conocer en los últimos días con críticas al espíritu "refundacional" de la Convención Constitucional.

En conversación con Tu Día, Warnken profundizó en los lineamientos de la agrupación y se defendió de las críticas que apuntaban hacia un movimiento elitista.

En esa línea, aseguró que "esto no es un grupito de la élite que viene a -como se ha querido caricaturizar de manera bastante simplista- defender sus cuotas de poder".

"Yo mismo soy independiente pero siempre he sido de izquierda . Fui militante de izquierda pero nunca he participado de ningún gobierno, ni siquiera una pequeña agregaduría cultural", recalcó.

"No estoy ni quiero estar por el rechazo"

Consultado sobre la integración de personas de centro derecha, en un movimiento llamado "Amarillos por Chile", indicó que "este es un movimiento que surgió espontáneamente a partir de una carta que yo escribí. Hoy, la persona que plantea ideas de tolerancia, de moderación, de prudencia es inmediatamente motejado como alguien que no participa de esta gran euforia refundacional en curso".

"El amarillismo que partió como denostación, nosotros quisimos reconvertirlo en un color de esperanza. Nuestro intento de levantar una voz distinta es decir que esta Convención termine presentando un proyecto que sea aprobado por una gran mayoría de los chilenos", añadió el intelectual.

A su vez, en cuanto al trabajo de la Convención, destacó que "el error más garrafal sería que, de seguir primando estas posturas maximalistas, probablemente va a triunfar el apruebo, pero no se puede descartar que pueda triunfar el rechazo".

"Yo no estoy por el rechazo y no quiero estar por el rechazo . Pero si no gana por una mayoría categórica, sería un fracaso de la Convención y de todo este proceso. Porque una Constitución que no parte reuniendo a todos, parte coja", sentenció.

Aplicación de "sesgo feminista"

Del mismo modo, se le preguntó sobre el llamado a realizar acuerdos en el órgano constituyente a pesar que las normas aprobadas han conseguido el quórum de 2/3 al interior del pleno.

En este sentido, aseguró que "uno cuando es mayoría tiene que tener mucho cuidado de no aplastar a la minoría. La minoría hoy es la derecha. Yo no soy de derecha, pero la derecha representa a una parte importante del país".

"Resulta que ahora la derecha tuvo 45% con un candidato bastante extremo como José Antonio Kast y también obtuvo un votación importante en la elección del Senado", resaltó, en relación a las elecciones de hace pocos meses.

A su vez, se refirió a la aprobación de normas relacionadas con el sistema de justicia, como la que indica que los tribunales deben resolver con enfoque de género.

En cuanto a ese punto, señaló que no le parecía correcta la "aplicación del sesgo feminista en la mirada de los jueces".

"Un juez no puede tener sesgos, por esencia, no puede tener sesgos ni machistas ni feministas . Esa norma que fue aprobada me parece que es maximalista", sentenció Warnken.