[VIDEO] Armenio de Arsenal FC renuncia a viajar a Azerbaiyán para final de la Europa League

Arsenal FC anunció el martes que el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan no viajará a Bakú para disputar la final de la Europa League debido a las preocupaciones por la seguridad del futbolista, aunque Azerbaiyán respondió después que puede jugar sin temor, haciendo un llamado a no mezclar "política y deporte".

"Estamos muy decepcionados de anunciar que Henrikh Mkhitaryan no formará parte del viaje para disputar la final de la Liga Europa contra el Chelsea", señaló el Arsenal en un comunicado.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



— Arsenal FC (@Arsenal) 21 de mayo de 2019

Azerbaiyán y Armenia mantienen un conflicto desde hace 30 años por Nagorny-Karabaj, región de mayoría armenia que proclamó su independencia de Azerbaiyán en 1991.

Un alto el fuego se firmó en 1994, tras una guerra que dejó 30.000 muertos y cientos de miles de refugiados, pero desde entonces no se ha negociado un tratado de paz y habitualmente se producen enfrentamientos en la frontera.

En abril de 2016, estos enfrentamientos costaron al menos 110 muertos, con civiles y militares de los dos lados.

Regularmente acusado por las ONG de defensa de los derechos humanos de no respetar las libertades y de reprimir a los opositores, el gobierno de Azerbaiyán invirtió millones de euros estos últimos años para mejorar su imagen con eventos internacionales en su capital de rascacielos rutilantes, desde el festival de la canción de Eurovisión al Gran Premio de Fórmula 1 y ahora la final de la Europa League.

"A pesar de las relaciones complicadas entre Azerbaiyán y Armenia, Mkhitaryan puede jugar la final", declaró a la AFP la portavoz de la diplomacia del país, Leyla Abdullayeva, horas después de que el Arsenal anunciara que el jugador no se desplazará a Bakú el 29 de mayo.

"Deportistas de Armenia han participado ya en varios eventos importantes que Azerbaiyán ha organizado", añadió.

El 10 de mayo, un día después de su semifinal victoriosa contra el Valencia, el Arsenal había pedido "garantías por parte de la UEFA respecto a la seguridad de Mkhitaryan" si tenía que desplazarse a Bakú.

"Estamos muy preocupados por el hecho de que la localización de esta final pueda impedir a Micki jugar", había entonces declarado el club.

“Decisión muy personal”

Henrikh Mkhitaryan no estará en la final del próximo miércoles en Bakú. AFP

El secretario general de la Federación Azerbaiyana de Fútbol, Elkhan Mamedov, aseguró la semana pasada que Bakú "dio a la UEFA garantías de seguridad para Mkhitaryan con el objetivo de que pueda estar".

"Después de haber examinado todas las opciones a nuestra disposición, hemos tomado la difícil decisión de renunciar a que forme parte del viaje con el equipo", tuiteó el martes Mkhitaryan.

"Disputar una final es una ocasión que no se presenta todos los días y debo admitir que es duro para mí no poder participar", añadió el jugador armenio.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 21 de mayo de 2019

La ausencia del armenio, una de las piedras angulares de la campaña europea del Arsenal, constituye "una penosa pérdida", señaló el club inglés.

"Hablé esta mañana con Mkhitaryan. Es una decisión muy personal, quiere jugar y ayudarnos, pero hemos hablado, también con su familia, y hemos decidido no ir. No le puedo forzar a venir con nosotros", señaló el técnico del Arsenal, el español Unai Emery.

En octubre, Mkhitaryan no viajó con su equipo a Azerbaiyán para jugar contra el Qarabag en la Liga Europa. En 2015, tampoco viajó con el Borussia Dortmund para enfrentarse al Galaba FK.

El club londinense espera, con una victoria frente al Chelsea, sacar además un billete para la próxima Liga de Campeones.

"Estamos muy tristes por ver que uno de nuestros jugadores se pierde una final europea por tales circunstancias", añadió el Arsenal.