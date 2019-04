[VIDEO] "Son picardías": Jara recuerda episodio con Cavani y hace autocrítica tras su paso por la U

El defensa chileno de Estudiantes de La Plata, Gonzalo Jara, conversó con el diario argentino El Día , entrevista en la que se sinceró acerca de su paso por la U y lo que fue el episodio que protagonizó con el uruguayo Edinson Cavani durante la Copa América de 2015 en nuestro país.

En aquel certamen, La Roja y la Celeste se encontraron en cuartos de final. Cuando se jugaba el segundo tiempo, el nacional provocó al charrúa y éste respondió con un golpe a la vista del árbitro. Cavani terminó expulsado y Chile se impuso por la cuenta mínima.

“Pasó, son picardías como hay tantas. En algunos partidos te pisan, te meten un codazo, te chocan. Me salió eso. Siempre me lo preguntan y no hay mucho que contar. Se le dio mucha connotación por la instancia de la competencia y porque clasificamos nosotros”, comentó Jara casi cuatro años después del incidente.

El defensor además le restó importancia a su actitud. “Es que no la tenía. Después me terminan castigando y me perdí semifinal y final por el escándalo periodístico. En los partidos pasan muchas cosas, a veces te dicen insultos más feos y dolorosos de lo que hice yo. Y queda todo ahí”, añadió.

Finalmente Jara contó que nunca volvió a tocar el tema con Cavani. “No, nunca más lo hablé. Por Eliminatorias volvimos a enfrentarnos y no pasó nada. Nos dimos la mano, cantamos el himno y siguió todo normal”, señaló.

En otro plano, Jara también realizó una autocrítica tras su paso por Universidad de Chile, reconociendo a El Día que le costó.

“Volví a Chile para jugar en la U. Aunque salimos campeones el primer año no fue un buen paso. El club no estaba como años atrás, tuvimos muchos entrenadores en pocos años y en lo personal me costó, soy muy autocrítico”, expresó.