Alfredo Arias tras derrota en el Clásico Universitario: "Hicimos todo mal"

Universidad Católica goleó 4-0 a Universidad de Chile este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en el Clásico Universitario número 188 del fútbol chileno, válido por la octava fecha del Campeonato Nacional 2019.

Al término del compromiso, el técnico de los “azules”, el uruguayo Alfredo Arias, se mostró autocrítico y asumió la responsabilidad de la goleada que le propinaron los “cruzados”.

“Peor no podíamos jugar y cuando se juega mal, se debe perder. Fuimos superados desde el primer minuto al último”, señaló el charrúa en conferencia de prensa.

“Hicimos las cosas mal, yo planteé mal el partido y no le di las herramientas a mi equipo para que no jugaran mejor. Jugamos mal, mal; muy mal, hace mucho tiempo que no estaba en una cancha y me sentía de esta manera. Increíblemente cambiamos para vernos mejor atrás y no hacer sufrir a la línea de tres que estábamos planteando. El responsable soy yo, las decisiones mías perjudicaron al equipo”, añadió el estratega.

Arias apuntó a los encuentros anteriores como el camino para salir de este pésimo momento, que tiene al “Romántico Viajero” en zona de descenso .

“Así como digo que hoy jugamos mal, en los partidos anteriores jugamos bien y merecimos más. Tenemos que volver al camino de lo anterior, corregir los errores gravísimos que tuvimos. Hicimos todo mal; es un momento triste para mí, el hincha de la U y los jugadores. Me siento parte de estos errores graves”, expresó.

“No conozco otra forma para salir de esta situación que trabajando. Vi cosas muy preocupantes, hay que dar vuelta la página, ver el partido otra vez. Sólo queda ofrecerle disculpas a mis jugadores por no darles buenas armas”, sentenció el DT.