Ex compañero en Necaxa revela el gran deseo de Matías Fernández

El ex defensor de Colo Colo Fernando Meza habló con el sitio Dale Albo , conversación en la que se refirió a otro ex jugador del “Cacique”, el volante Matías Fernández, con quien coincidió en Necaxa.

El zaguero argentino de 29 años reveló uno de los deseos más grandes del campeón de América en Chile 2015: regresar a Macul.

“Sé que él quiere volver al club, está muy pendiente, pero ya es un tema dirigencial o técnico. Sé lo que piensa Mati, lo que a mí me expresó y las ganas de volver siempre estuvieron. En cualquier momento se dará esa vuelta”, afirmó Meza.

El defensor detalló que apenas llegó a Necaxa lo primero que hizo Matías fue preguntarle por el “Popular”.

“Compartimos dos meses o un poquito más, él después ya se fue a Junior. Siempre hablamos de Colo Colo. Cuando llegué a Necaxa me preguntaba cosas de Colo Colo, siempre está muy pendiente, siempre con esas ganas de volver. Supe que quería volver y se habían dado un par de situaciones que favorecían su vuelta, me sorprendió que no llegaran a un acuerdo”, señaló.

Meza incluso se aventuró a adelantar una posible dupla de Fernández con Jorge Valdivia. “Es espectacular, sería lindo verlo al Mago con Matías, sería fuego para la gente que le gusta el fútbol. A Mati lo seguí mucho pero no me había tocado compartir, tenerlo en el día a día es distinto, se ven cosas distintas. Una calidad diferente. Ojalá en algún momento vuelva”, cerró.