¿Fue o no? Redes arden con supuesto penal de Caroca a Lanaro en el Clásico Universitario

Universidad Católica y Universidad de Chile se fueron al descanso sin goles en el Clásico Universitario número 188 del fútbol chileno, válido por la octava fecha del Campeonato Nacional 2019.

Una de las polémicas del primer tiempo fue cuando a los 41 minutos de juego Rafael Caroca tomó del cuello a Germán Lanaro en un centro al corazón del área “azul”.

Los “cruzados” reclamaron lo que pareció ser un claro penal, pero el juez Roberto Tobar no sancionó la pena máxima.

Los comentarios de los fanáticos en redes sociales no se hicieron esperar.

Caroca le hizo una llave de sumisión a Lanara en él área. No marca, no cabecea, no aprieta. ¿Que hace Caroca en la U?