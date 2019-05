[VIDEO] Johnny Herrera: "Sabino Aguad me reconoció que me querían echar"

"Esto lo tomo como un desafío, me muero de ganas por volver a jugar", fueron las palabras de Johnny Herrera con respecto a su actual momento deportivo.

Marginado de la Universidad de CHile por Alfredo Arias, el "Samurai" azul ha tenido que ver los últimos dos partidos desde la tribuna, siendo el Superclásico el que más le dolió.

Por eso es que el portero y capitán de Universidad de Chile comentó a Fox Sports que "fue rara mi salida del equipo", contradiciendo nuevamente la versión del DT uruguayo sobre el motivo de por qué no lo considera en sus nóminas.

En primera instancia el charrúa indicó que la no citación la había pedido el mismo jugador, versión que Herrera desmintió. "Él me manda al frente. Siempre estuve dispuesto a ir al banco. Soy un jugador más, un empleado más. Quiero terminar mi contrato y creo que aún tengo mucho para aportar", aseveró.

Bajo esta misma línea el meta complementó su idea con que "la U es muy grande para tantas equivocaciones, se han cometido muchos errores, a veces creo que nos aconseja el enemigo".

Por eso es que el deportista se muestra desconfiado con lo que ocurre hoy en día alrededor de Azul Azul y Universidad de Chile, ya que "han pasado cosas en mi club que hoy no le creo a nadie. Sabino Aguad, el exgerente deportivo, me reconoció que me querían echar", agregó.

"SABINO AGUAD ME RECONOCE QUE ME QUERÍAN ECHAR" Johnny Herrera asegura que el exgerente deportivo de U. de Chile le reconoció que desde la dirigencia azul lo quieren fuera del club.

Así, Herrera reiteró que "con Pablo Silva habíamos llegado a un acuerdo para salir", sin antes terminar su contrato que estipula su lazo con la institución hasta fines de 2019.