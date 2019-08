[VIDEO] Celebró antes de tiempo: Tenista pensó que había ganado el punto y fue sorprendido

El tenista estadounidense Frances Tiafoe, 40 del ranking mundial, pagó caro su relajo ante el ruso Daniil Medvédev y perdió un punto increíble por los octavos de final del ATP 500 de Washington.

Tiafoe y Medvédev habían disputado un gran punto en el juego de saque del ruso, quien estaba muy cerca de ganar el partido. Era un game trascendental para las aspiraciones de ambos tenistas, por lo que los dos se exigieron al máximo para llevarse el rally.

El diez del mundo servía con el marcador 5 a 4 a su favor, por lo que estaba sólo a cuatro puntos de llevarse el partido. Sin embargo, el estadounidense jugó un gran punto y pensó haber definido con una volea en la red, pero se equivocó.

Tras su último golpe, Tiafoe se giró, le dio la espalda a la jugada, cambió la raqueta de mano y celebró con su mano derecha la obtención del punto. Pero no contaba con la velocidad de Medvédev, quien no dio por perdido el punto y contestó hacia el centro de la cancha, donde ya no había nadie.

Moraleja: nunca abandones el punto, y menos así.



Uno de los puntos del año. Tremendo Medvedev. 👏🏽👏🏽pic.twitter.com/XoAHeg0fgR — FueBuena (@FueBuena) August 1, 2019

De todos modos el estadounidense se logró recuperar de su grosero error y pudo quebrar el servicio de su oponente, aunque detodos modos terminó perdiendo el segundo set po 7 a 5 y, por ende, el partido.