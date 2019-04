[VIDEO] Christian Garín vence a Casper Ruud en la final de Houston y gana su primer torneo ATP

El tenista chileno Christian Garín (73° ATP) venció este domingo al noruego Casper Ruud (95°) en la final del ATP 250 de Houston, conquistando su primer torneo ATP.

El nacional se impuso en tres sets por 7-6 (7/4), 4-6 y 6-3, en dos horas y 32 minutos de juego.

You never forget your first 🏆🇨🇱 #USClay pic.twitter.com/1l7jm2eUD4

Este es el primer título de un chileno en un torneo ATP desde 2009, cuando Fernando González se coronó campeón en Viña del Mar.

Un parejo primer set se definió solo cuando Garín doblegó en el tie break al noruego de 20 años, pero el europeo sorprendió inmediatamente después y se quedó con la segunda manga.

Pride of a nation 🇨🇱



Christian Garin becomes Chile’s first ATP singles champion since 2009 after battling to beat Casper Ruud 7-6(4) 4-6 6-3 to win the title in Houston#USClay pic.twitter.com/wDBODpU9XV