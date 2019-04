[VIDEO] Rueda: "Si después de la Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado"

Esta semana comenzó el microciclo de la Selección Chilena en Juan Pinto Durán y durante la presente jornada el técnico Reinaldo Rueda enfrentó a los medios en conferencia de prensa, apuntando entre otras cosas a su continuidad en la banca de La Roja.

Acerca de la posibilidad de dejar el combinado nacional si es que no se logra un buen resultado en la Copa América Brasil 2019, donde Chile llega con el peso de ser bicampeón, el colombiano reconoció que si no se puede seguir, “hay que dar un paso al costado”.

"NOSOTROS EN CADA PARTIDO ESTAMOS SIENDO EVALUADOS"#KickOffxFOX Reinaldo Rueda: "La decisión nuestra es cumplir con lo que nos hemos comprometido y si después de Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado"



“Lo he dicho anteriormente, la Copa América es una meta intermedia rumbo al Mundial de Qatar 2022, estamos dispuestos a cumplir el proceso completo, nuestro cuerpo técnico que encabezo, hay un contrato hasta 2021. Esperamos seguir, no nos adelantemos a los acontecimientos. Si después de Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado. Sería una pena, pero así es el fútbol”, afirmó.

Sobre lo mismo, el estratega señaló que “en cada partido somos evaluados. Hay un compromiso con dos metas: Copa América y Qatar. En el calendario está esto de Toulon. Lo de nuestra continuidad es unilateral, nosotros queremos cumplir con lo que nos comprometimos”.

Finalmente afirmó que “siempre les he preguntado sobre la Copa América 2015 y 2016 y que después Chile no va al Mundial. ¿Qué generó más drama o daño social y económico? La eliminación del Mundial. En mis selecciones anteriores hicimos copas aceptables, pero siempre se siguió el proceso, acá nadie asegura el éxito”.