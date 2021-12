El emotivo adiós de Kun Agüero: "He decidido dejar de jugar al fútbol"

Agüero no jugaba desde el pasado 30 de octubre, cuando tuvo que retirarse del partido contra el Alavés (1-1) después de sufrir un mareo.

El delantero del Barcelona Sergio 'Kun' Agüero anunció su retiro del fútbol en una emotiva conferencia de prensa. "He decidido dejar de jugar al fútbol", señaló entre lágrimas durante una conferencia realizada este miércoles.

Agüero, muy emocionado, en un acto en el Camp Nou, en el que confirmó que los médicos "me han dicho que lo mejor era dejar de jugar".

"Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere. También gracias a los periodistas que han venido", señaló.

Agüero relató que cuando se realizó la primera prueba física lo llamaron los médicos "para decirme que había una posibilidad muy grande... que no debería seguir y ya empecé a mentalizarme, pero no fue fácil".

