ANFP denuncia a Antofagasta por suspendido duelo ante Palestino: arriesgan perder partido y multa

El encuentro se debía jugar el sábado en el Calvo y Bascuñán, pero no se pudo disputar debido a problemas entre los “Pumas” y la Municipalidad de Antofagasta.

El directorio de la ANFP resolvió, de manera unánime, denunciar al club Deportes Antofagasta ante el Tribunal de Disciplina, según comunicó este lunes el organismo .

Esta denuncia llega luego de que el sábado pasado se suspendiera el partido que debían disputar en el Estadio Calvo y Bascuñán los “Pumas” frente a Palestino , por la vigésimo séptima fecha del Campeonato Nacional 2022.

El encuentro no se pudo llevar a cabo debido a que la Municipalidad de Antofagasta denegó el uso del recinto por una deuda que mantiene el elenco nortino.

A raíz de esto, la denuncia de la ANFP obedece “a lo dispuesto por el artículo 23 , en relación al artículo 75, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022”.

Dicho artículo , sobre la sanción por no disponer de estadio para actuar de local, establece que “en el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3x0”.

“Adicionalmente, se cursará una multa al club infractor ascendente a 1.000 UF, pudiendo el Tribunal de Disciplina determinar que esta multa, o parte de ella, sea destinada por el Directorio para reembolsar los gastos incurridos y acreditados por los clubes afectados”.