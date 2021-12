Aplazan dos partidos programados para el "Boxing Day" de la Premier League por casos de COVID-19

Dos partidos de la liga inglesa programados para el domingo, el Liverpool-Leeds y el Wolverhampton-Watford, fueron aplazados debido a casos de COVID-19 , anunció este jueves la Premier League.

"Después de las peticiones de aplazamiento del Leeds United y del Watford a causa del COVID-19, el consejo de la Premier League se reunió esta mañana (jueves) y con pesar aceptó aplazar los dos partidos de los clubes que estaban programados para el 'Boxing Day'", un día después de Navidad, precisó la Premier en un comunicado .

We can confirm our fixture with Leeds United at Anfield on December 26 has been postponed.



The Boxing Day encounter will be rescheduled after the Premier League ruled it was unable to go ahead following the number of positive COVID-19 cases within the Leeds squad.