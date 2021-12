Ben Brereton reconoce su temor al llegar a La Roja: "Estaba preocupado porque no me aceptaran"

El delantero Ben Brereton probablemente vivió este 2021 el mejor año en lo que va de su carrera. Debutó en la Selección Chilena y ya suma tres goles –uno en Copa América y dos en Clasificatorias– y esta temporada es el máximo anotador de su club, el Blackburn Rovers, con 19 festejos.

Por eso es que la English Football League Championship (EFL) –la Segunda División de Inglaterra– donde además es el segundo goleador, por detrás del serbio del Fulham Aleksandar Mitrovic (22), destacó al atacante de 22 años con una extensa entrevista.

🇨🇱 Seven months ago, a single social media campaign gave life to the remarkable story of @Rovers star Ben Brereton.



Now, chants of ‘Diaz, Diaz, Diaz’ rain down at #SkyBetChampionship grounds, in recognition of a player reborn and renamed. 🎵 #EFL https://t.co/p52kKITCLg