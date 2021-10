Arturo Vidal: "Este año tiene que ser el mío, demostrar lo que he hecho en toda mi carrera"

El volante chileno marcó un gol en la victoria del Inter sobre Sheriff Tiraspol por la Champions League.

Inter de Milán venció 3-1 al Sheriff Tiraspol este martes en el Estadio San Siro, por la tercera fecha del Grupo D de la Champions League 2021-2022.

El volante chileno Arturo Vidal fue titular y marcó a los 58 minutos de juego . Luego fue reemplazado a los 75’ por el italiano Roberto Gagliardini, instante en el que también ingresó Alexis Sánchez –quien comenzó entre los suplentes– por el bosnio Edin Dzeko.

Al término del compromiso, el “King” expresó ante los micrófonos de ESPN que “vengo súper contento. Feliz por lo que pasó también en la selección. Este año desde que empezó me siento al 100, tuve una pretemporada que no había tenido antes, lo dije, y creo que era mi momento. Me tocó, venía con muchas ganas, con muchas alegrías, muchas emociones con la selección, así que se me dio la oportunidad y traté de aprovecharla al máximo, pero estoy muy preparado para hacer un buen año”.

Sobre su anotación, señaló que “tenía muchas ganas de marcar, el año pasado marqué poco, este año ya llevo uno, con este es el segundo. Creo que este año tiene que ser el mío, demostrar lo que he hecho en toda mi carrera, así que me estoy preparando de la mejor forma y espero con el Inter ojalá pelear los tres campeonatos”.

Sobre la revancha frente al Sheriff, el próximo miércoles 3 de noviembre a las 17:00 horas de nuestro país, como visitante, advirtió que “tenemos que prepararnos de la mejor forma. Hoy fue un partido difícil, allá va a ser mucho más difícil, pero tenemos un gran equipo, tenemos partidos importantes por delante y tenemos que estar preparados”.

Acerca de esto último, también apuntó al partido de este domingo frente a la Juventus en casa, a las 15:45 horas de Chile, destacando que es “un partido clave, un partido lindo, pero vamos a ver. Jugamos de local y tenemos que aprovechar los errores de ellos y tratar de hacer un partido perfecto”.